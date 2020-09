Cerca de 180 kg de drogas apreendidas no Amazonas são incineradas

Manaus/AM - Aproximadamente 180 quilos de entorpecentes apreendidos durante operações policiais da Base Fluvial Arpão, no Rio Solimões, foram incinerados na tarde desta sexta-feira (25), em Coari. Entre cocaína e maconha, o material ilícito foi pego durante ações realizadas nos últimos 30 dias e representa um prejuízo de cerca de R$ 300 mil ao crime organizado.



Nos últimos 30 dias, foram efetuadas 23 prisões relacionadas ao crime de tráfico de drogas. Desse total, 21 envolveram mulheres que faziam o transporte de entorpecentes de embarcação, fiscalizadas 24 horas por dia. Os barcos que levavam os infratores transportando droga vinham das cidades de Tabatinga, Japurá, Juruá e Tefé.



Criada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (SEOPI), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).



As denúncias podem ser feitas através do 181, o disque-denúncia da SSP-AM. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia, em todo o estado.