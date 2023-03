Centro administrativo da prefeitura de Eirunepé pega fogo no Amazonas

Manaus/AM - Uma das salas do Centro Administrativo da Prefeitura de Eirunepé pegou fogo, nesta sexta-feira (03), no interior do Amazonas.

O fogo teria começado na recepção da Secretaria de Finanças, onde também funciona a Controladoria, Setor de Terra e Sebrae e foi controlado logo que percebido pela Guarda Civil Municipal.

Em nota, a Prefeitura informou que um aparelho de ar-condicionado teria causado o princípio de incêndio. "As demais dependências não sofreram nenhum dano, nenhum arquivo ou computador foi danificado, e que as nossas equipes estão trabalhando para solucionar o mais rápido possível os danos causados, para que nosso colaboradores voltem ao seus setores para servir a população", diz trecho do comunicado divulgado nas redes sociais.