Atletas amazonenses recebem apoio financeiro para participarem das Olimpíadas de Paris 2024

Manaus/AM - O Governo do Amazonas vai oferecer incentivos para 14 atletas com índices pré-olímpicos, nas modalidades wrestling, lançamento de dardos, arremesso de peso, basquete 3x3, arco e flecha e natação. O objetivo é viabilizar condições de treinamento e preparação para representar o estado nas Olimpíadas de Paris 2024.

O número de beneficiados deve ser ampliado, e os atletas devem contar com uma equipe de nutricionista, fisioterapeuta, além de outros profissionais. Uma das promessas do atual ciclo olímpico é Sabrina Gama, de 23 anos, que conta no currículo com cinco títulos brasileiros de wrestling (luta olímpica), sendo duas conquistas do Brasileiro Júnior e três no Brasileiro Sênior. Atualmente, a amazonense é titular da Seleção Brasileira na categoria até 53kg.

Outra promessa amazonense é Caio Arcos, da natação, que em 2022 participou do Campeonato Mundial Estudantil Gymnasiade, na França, ocupando o 5º lugar nos 200m costas. Ele também esteve na Copa Pacífico de natação, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

O atleta amazonense pratica a modalidade desde os 7 anos de idade. Sob determinação médica, Caio descobriu na natação uma forma de superar problemas pulmonares. Atualmente, o nadador já conquistou 240 medalhas, e o seu maior sonho é representar o Brasil nas Olimpíadas.