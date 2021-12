Central telefônica está disponível para tirar dúvidas sobre matrículas no Amazonas

Manaus/AM - Pais e responsáveis que estejam com dúvida sobre os procedimentos de matrículas têm mais uma opção para buscar auxílio: a Central de Atendimento, que funciona no número 0800 092 5050. A ligação é gratuita. No serviço, realizado pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto, é possível esclarecer dúvidas e ter orientações gerais, das redes estadual e municipal.

A Central de Atendimento está disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Nela, é possível consultar o código do aluno, as escolas próximas do endereço, os documentos necessários para a efetivação da matrícula, além de obter informações sobre os demais procedimentos.

Calendário de matrículas

De 20 de dezembro a 4 de janeiro, a rede pública de ensino estará realizando, de forma automática, a rematrícula dos alunos que estudaram no ano de 2021 na rede estadual e municipal de ensino e que vão permanecer na mesma unidade escolar.

A partir de janeiro estarão abertas as transferências e matrículas de novos alunos.