Casos e internações por Covid caem 50% e Amazonas entra na fase Laranja

Manaus/AM- O Amazonas retorna à fase laranja (risco moderado) de transmissão do novo coronavírus após redução de 52% na média diária de casos confirmados de Covid-19 e de 50% hospitalizações pela doença, incluindo leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). As reduções foram identificadas na análise epidemiológica do período entre 26 de janeiro até terça-feira (08).



A análise do cenário vigente da infecção consta no Boletim Epidemiológico da Covid-19 divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS).



Na média diária de casos confirmados de Covid-19, houve redução de 43% na capital, Manaus, e de 72% no interior do estado. Já em relação às internações, foram identificadas reduções de 51% na ocupação de leitos hospitalares na capital, e de 46% no interior.



No período de 14 dias analisado, a média móvel diária de óbitos no estado está em 9. Conforme o boletim epidemiológico, 81% dos 186 pacientes que foram a óbito por Covid-19 em 2022, até 8 de fevereiro, apresentavam pelo menos um fator de risco.



Segundo a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, esses pacientes são pessoas com comorbidades que apresentaram hipertensão, diabetes mellitus e doenças imunossupressoras.



Perfil – Conforme o Boletim Epidemiológico da Covid-19 nº 35, os adultos de 20 a 39 anos representam 46% dos casos confirmados de Covid-19 no Amazonas em 2022, seguido dos adultos de 40 a 59 anos (34%).



Das 1.492 hospitalizações por Covid-19 em 2022, 52% eram idosos com mais de 60 anos, sendo a faixa etária de 60 a 79 anos a mais atingida, com 31% das hospitalizações. Os menores de 20 anos correspondem a 10% das internações.