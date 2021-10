Casas Bahia pretende abrir 25 lojas no Amazonas, diz governo

O governador também reuniu com membros do grupo Atem que adquiriu uma refinaria da Petrobras - empresa de capital aberto cujo acionista majoritário é o Governo Federal.

Em outra reunião, empresários que representam as Casas Bahia informaram que o grupo tem a intenção de instalar 25 lojas no Amazonas, na capital e interior. Além disso, eles pretendem montar um centro de distribuição para atender outras empresas.

O governador também recebeu representantes da J.Macêdo, empresa de alimentos, que atua nos segmentos de farinhas de trigo e de mistura para bolos, além de massas. Segundo Wilson Lima, a empresa tem interesse em se instalar no estado e com planos de montar um centro de distribuição.

A proposta do governador é prorrogá-la por mais nove anos, sem aumentar a carga tributária. A lei será atualizada, com nova redação em pontos em que sejam necessários ajustes para ampliar a competitividade das indústrias.

Ao receber representantes da Associação de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), o governador conversou com executivos de indústrias dos segmentos de aparelhos de TV e condicionadores de ar. A Eletros representa empresas responsáveis por quase 50% do faturamento do PIM na Zona Franca de Manaus. Juntas, elas empregam 40% dos trabalhadores da indústria do Amazonas.

Manaus/Am - Nesta semana o governador Wilson Lima recebeu representantes de diversos segmentos da indústria de eletroeletrônicos, do mercado de distribuição de petróleo, do varejo e de alimentos, para discutir novos investimentos para o Amazonas.

