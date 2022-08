Casal fica ferido ao ter carro imprensado por carretas durante ultrapassagem na BR-174

Por mais incrível que pareça, o casal sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital do município. A via permaneceu durante toda a manhã interditada para que os veículos fossem removido e só foi liberada à tarde.

As vítimas ficaram presas nas ferragens e foram retiradas pelo Corpo de Bombeiros. No momento do acidente, o motorista do carro tentou fazer uma ultrapassagem, mas não conseguiu.

