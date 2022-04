Casal desaparece enquanto voltava para casa de barco no Amazonas

Se você tem qualquer informação que possa ajudar a encontrá-los, pode contatar os familiares por meio do telefone (97) 99612-4033 ou ainda direto com a polícia pelo 181.

Manaus/AM – Ana Cristina Corrêa Felício, 38, e o marido dela, João da Silva Pereira, 56, estão desaparecidos desde o dia 16 de abril, quando saíram de Manaus para retornar de barco para casa no município de Uarini, no interior do Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.