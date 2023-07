Carro com passageiro despenca de balsa e é arrastado por correnteza no Amazonas; vídeo

O carro se movimentou e despencou na água. Por sorte, o passageiro conseguiu sair do veículo e foi resgatado pela população. O carro foi retirado do rio na manhã deste sábado (8).

Manaus/AM - Um carro que tentava fazer a travessia da BR-230 para o município de Lábrea, no Amazonas, acabou caindo de uma balsa no Rio Mucuí. Um passageiro estava dentro do veículo que foi arrastado pela correnteza. O acidente aconteceu na sexta-feira (7).

