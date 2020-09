Carretinha de moto se desprende e adolescente morre na AM-010

Manaus/AM- Uma adolescente de 17 anos morreu na noite desta terça-feira (22) em um acidente no quilômetro 7 da rodovia AM-010, próximo ao município de Itacoatiara, interior do Amazonas.

Segundo informações, a carretinha com três pessoas dentro, que estava sendo puxada por uma moto, teria se desprendido do veículo e colidido com um caminhão. A jovem morreu na hora e um homem de 23 anos, precisou ser encaminhado em estado grave a um hospital de Manaus. Apenas uma pessoa teria saído ilesa do acidente.

O corpo da jovem foi removido do local e o acidente registrado na delegacia do município.