Carol Braz recebe R$ 3,5 milhões para gastar na campanha ao Governo do Amazonas

Manaus/AM - A candidata ao cargo de governadora do Amazonas, Carol Braz (PDT), recebeu R$ 3,5 milhões do fundo partidário para custear seus gastos com a campanha eleitoral. O repasse do valor foi divulgado no Portal DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O valor total de R$ 3.557.761,23 foi repassado pelo partido da candidata, o PDT.

Esse é o maior valor, até o momento, repassado por um partido para os candidatos ao Governo do Estado.

Eduardo Braga já recebeu R$ 3 milhões do MDB, Wilson Lima recebeu R$ 2,8 milhões do União Brasil, e Ricardo Nicolau recebeu R$ 1,5 milhão do Solidariedade.