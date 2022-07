Carla Zambelli processa delegado da PF do Amazonas Alexandre Saraiva

“Se a Carla Zambelli me processar vou colocar este fato no meu currículo Lattes, algo como: ‘Processado por Carla Zambelli por chamá-la, em programa de grande audiência, de marginal e bandida.’ O que vocês acham? #zambellinacadeia”, escreveu.

Manaus/AM - A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) processou por dano moral o ex-superintendente e delegado da Polícia Federal do Amazonas Alexandre Saraiva. Além dele, a parlamentar também incluiu a Globo e os jornalistas da emissora no processo.

