Caprichoso representa cultura do Norte na reabertura do Museu do Ipiranga

Manaus/AM - Nesta quarta-feira (07) às 19h, o Boi Caprichoso, com o tripa Alexandre Azevedo, a cunhã-poranga Marciele Albuquerque, a porta-estandarte Marcela Marialva, a sinhazinha Valentina Cid e o levantador de toadas Patrick Araújo; sobe ao palco do Parque do Ipiranga, em São Paulo, para participar da programação do Bicentenário da Independência do Brasil e reinauguração do Museu do Ipiranga, após nove anos fechado.

O coordenador da comitiva do Boi Caprichoso, Edwan Oliveira, afirmou que todo um cenário foi preparado para envolver artistas de todo o Brasil e o Caprichoso é a representatividade da cultura do Norte, ao lado da cantora Fafá de Belém, que juntos, cantarão com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo a toada “Navegantes do Folclore”.

“O Caprichoso é patrimônio cultural do Brasil e não poderia estar de fora desse grande evento que celebra a reinauguração do Museu do Ipiranga e o Bicentenário da Independência, e é uma forma também de divulgar ainda mais o nosso Festival para o mundo. É um momento muito importante para a cultura e arte brasileira, e é com muito orgulho que estamos aqui para representar o Norte do Brasil”, afirmou.

Na tarde desta terça-feira, os itens oficiais e o boi campeão do maior festival de todos os tempos ensaiaram com a orquestra sinfônica e a cantora Fafá de Belém, um momento de reconhecimento do boi de Parintins como folguedo cultural de grande importância para o Brasil. O levantador de toadas Patrick Araújo se disse muito feliz em participar desse momento.

“Cada vez mais o festival de Parintins e os artistas da dança, da música, das artes plásticas e de todos os setores ganham maior visibilidade e a gente aproveita para falar mais da nossa festa, realizada no coração da floresta amazônica. E, claro, acreditamos que mais uma vez o Caprichoso fará uma grande apresentação”, comentou.

Atrações

A programação da reinauguração do Museu do Ipiranga e do Bicentenário da Independência segue até o dia 11 de setembro e reunirá grandes artistas do Brasil inteiro. Além do Boi Caprichoso e Fafá de Belém, estarão no palco do parque do Ipiranga, Gaby Amarantos, Maestro João Carlos Martins, Vanessa da Mata, Mateus Carrilho, Luiz Carlos Sá, Margarete Menezes, Juliette, Leandro Lehart, Johnny, Hooker, Geraldo Azevedo, Criolo, Silva, Gabriel Sater, Melin, Daniel entre outros grandes artistas do cenário nacional. A programação será transmitida para todo o Brasil pela TV Cultura e na plataforma Cultura em Casa.