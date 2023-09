Candidatos realizam provas de Habilidades Específicas do Vestibular e SIS da UEA

Manaus/AM - Candidatos aos cursos de Música, Dança e Teatro no Vestibular 2023, acesso 2024, e no Sistema de Ingresso Seriado (SIS) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), realizaram, neste domingo (17), a prova de Habilidades Específicas, na Escola de Artes e Turismo (Esat), localizada na avenida Leonardo Malcher, 1728, Praça 14. A etapa, que possui caráter classificatório e eliminatório, terá o resultado divulgado na sexta-feira (22).

O reitor da UEA, André Zogahib, destaca que as provas são de extrema importância para identificar o potencial dos candidatos. “Tudo ocorreu tranquilamente no dia de hoje. Os candidatos puderam mostrar suas habilidades e foram avaliados por profissionais capacitados”, explicou o reitor.

A prova para os candidatos ao curso de Dança compreendeu avaliações técnico-expressiva e criativa.

Os candidatos ao curso de Teatro que optaram, no ato da inscrição, por uma das modalidades - Bacharelado ou Licenciatura -, foram submetidos a uma apresentação de uma cena individual (prova prática).

Vestibular e SIS

As provas acontecem nos dias 22 de outubro de 2023 para os candidatos do SIS - Acompanhamento I, II e III, e 23 de outubro de 2023 (conhecimentos gerais) e 24 de outubro de 2023 (conhecimentos específicos e redação) para os candidatos do Vestibular. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 12h50 (horário de Manaus).