Candidatos começam a receber primeira parte do Fundão

Segundo o sistema de divulgação de contas públicas do Tribunal Superior Eleitoral, o candidato a reeleição, Wilson Lima, declarou o recebimento de R$ 2,8 milhões. Já Eduardo Braga,declarou recebimento de R$ 3 milhões do Fundão e registrou R$ 28.172 em despesas.

Manaus/AM - Eduardo Braga e Wilson Lima são os primeiros candidatos ao Governo do Amazonas a registrar o recebimento dos valores do “Fundão”, o Fundo Eleitoral.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.