Campeonato Amazonense Sub-17 começa neste domingo

Manaus/AM - Os estádios Ismael Benigno, Carlos Zamith e Oswaldo Frota, receberam a rodada de abertura do Campeonato Amazonense Sub-17. A disputa estadual conta com o número recorde de 16 times participantes na edição deste ano. Em suas estreias no domingo (22), Manaus e São Raimundo empataram em 2 a 2, e o Tabosão venceu o Nacional por 3 a 2. Nesta segunda (23), o Fast bateu o Manauara por 2 a 1.

Organizada pela Federação Amazonense de Futebol (FAF), o Amazonense Sub-17 conta com isenção, por parte do Governo do Amazonas, das taxas de utilização dos estádios da Colina, Zamith, Oswaldo Frota e Arena, conforme o Termo de Autorização Nº. 36/2021, somadas ao patrocínio destinado aos clubes amazonenses diretamente atingidos pela pandemia, como forma de fomento ao esporte estadual.

Os eventos esportivos realizados nas praças esportivas sob gestão da Fundação seguem as medidas estabelecidas pela Portaria nº 109/2021, que define critérios para retomada das competições, treinamentos esportivos e práticas esportivas no estado, contendo os procedimentos sanitários de combate à disseminação da Covid-19. O uso da máscara é obrigatório e os jogos ocorrem sem a presença de público.

Estádio Ismael Benigno - Atual campeão do Amazonense Sub-17, o time do São Raimundo começou melhor na partida diante do Manaus. E passou a controlar o jogo desde os primeiros minutos de bola rolando. Até que, aos 30 minutos do primeiro tempo, o atacante Thiago acertou um lindo chute de perna direita, de fora da área, e abriu o placar para o Tufão.

Após o intervalo, o Manaus voltou mais ligado para a segunda etapa e chegou ao empate com gol de Matheus. O Gavião do Norte cresceu na partida e virou o placar com Davi, de cabeça. Mas quando a vitória parecia encaminhada para o Esmeraldino, Matheus, camisa 8 do São Raimundo, igualou o placar com gol marcado no fim do segundo tempo.

Estádio Carlos Zamith – O jogo foi movimentado e por cinco vezes os jogadores balançaram as redes. Quem levou a melhor foi a equipe do Tabosão, que estreou na competição com vitória por 3 a 2 para cima do Nacional.

Estádio Oswaldo Frota - A primeira rodada do Campeonato Amazonense Sub-17 teve início na quinta-feira (19/08) com duas partidas realizadas no Estádio Oswaldo Frota, praça esportiva administrada pela Faar. O Santos Manaus venceu o Real Manaus por 2 a 0, e o Sul-América bateu o Rio Negro por 3 a 1.

Na sexta (20/08), o Tuna Luso não tomou conhecimento do Paramazonas e goleou por 6 a 0. No confronto seguinte, o Tarumã estreou com vitória por 4 a 2 diante do Arsenal.

Encerramento - Nesta segunda-feira (23/08), o Fast estreou com vitória diante do Manauara por 2 a 1. Vinícius marcou duas vezes para o Tricolor de Aço; o Robô descontou com Robinho.

A classificação atual do Campeonato Amazonense Sub-17 e a tabela dos próximos jogos podem ser acessadas em fafamazonas.com.br. Além da taça, o vencedor do Amazonense Sub-17 terá o direito de representar o Amazonas na Copa do Brasil Sub-17 do próximo ano.