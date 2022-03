Campanha em casas de show aplica mais de 3 mil doses de vacinas em Manaus

Manaus/AM - A campanha “Show da Vacinação” aplicou, neste sábado (12), mais de 3 mil doses de vacina contra a Covid-19 na população, em sete casas de show que participaram da mobilização em Manaus. A ação iniciou às 9h e encerrou às 17h, e reuniu equipes de saúde e 50 atrações musicais nos locais de lazer espalhados pela cidade.

Participaram da ação de imunização as casas de show Via Sul Hall, Kalamazon, Banho de Cascata, Copacabana Choperia, Espaço Via Torres, Rancho Sertanejo e Studio 5.

As apresentações reuniram grupos de pagode, forró, boi-bumbá, sertanejo e arrocha. O público que compareceu pode atualizar o esquema vacinal contra a Covid-19, com a disponibilização das 1ª e 2ª doses para pessoas a partir de 12 anos, além da dose de reforço. Para pessoas com idade a partir de 18 anos, a campanha ofertou, ainda, um par de ingressos para os locais de lazer.