Campanha de combate à tuberculose é lançada em Manacapuru

Manaus/AM - Segundo município do Estado com maior número de casos de Infecção Latente de Tuberculose (ILTB), com 68 notificações de 2019 a 2022, Manacapuru foi a sede do lançamento da Campanha Estadual de Luta contra a Tuberculose, no último dia 21. Manaus teve, nesse período, no Amazonas, 2.030 notificações da doença, enquanto no estado foram 2.253 casos.

A campanha é realizada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), com o tema “Prevenção é a melhor estratégia”.

Por apresentar evolução de destaque nas notificações de tratamentos da ILTB, que é o quadro quando há contato com a infecção sem apresentar sinais e sintomas, Manacapuru foi escolhido para sediar o evento.

As atividades da campanha no município seguem até o dia 25 de março, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc-AM), Comitê Estadual de Controle da Tuberculose e Secretaria Municipal de Saúde de Manacapuru.

O objetivo é fortalecer as ações de controle da tuberculose no município e, também, promover a mobilização social e educação popular em saúde, por meio da divulgação do quadro clínico da doença e as formas de diagnóstico, prevenção e tratamento.

De acordo com o secretário de Saúde do Estado, Anoar Samad, durante esse período de campanha, serão intensificadas a orientação à população sobre a importância de iniciar e dar continuidade ao tratamento contra a tuberculose, para que possamos reduzir a incidência na nossa região.

Nos últimos três anos, em todo o Amazonas, o número de casos novos de tuberculose oscilou para baixo, sendo 3.209 casos novos em 2021, 2.853 em 2020 e 3.244 em 2019.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destaca que a campanha alerta para o fato de que a tuberculose não pode ser negligenciada e exige equipes sensíveis à prevenção, diagnóstico e tratamento.

A programação da campanha inclui visitas técnicas a laboratórios, a Unidades Básicas de Saúdes (UBS) e treinamentos com profissionais de saúde, sendo, entre eles, médicos, enfermeiros, farmacêuticos e outros.

Segundo o coordenador do PECT-AM/FVS-RCP, Jair Pinheiro, as capacitações são voltadas ao diagnóstico e tratamento de ILTB.

Na programação, está a capacitação em aplicação e leitura de teste tuberculínico, utilizado no diagnóstico da Infecção Latente de Tuberculose, cuja implantação está prevista para ocorrer em, pelo menos, oito municípios do interior do Amazonas no decorrer de 2022. “Há ainda a capacitação de profissionais de saúde sobre os regimes de tratamento da Infecção Latente”, acrescenta Jair.

O secretário municipal de saúde de Manacapuru, Rodrigo Balbi, destaca que a realização da campanha no município foi fundamental para dar visibilidade à estratégia em nível local.

“A população precisa entender que a tuberculose é um problema de saúde importante e grave. Com o aprimoramento do tratamento e controle da doença, buscamos traçar estratégia de busca ativa de atendimento aos faltosos para reforçar o tratamento”, disse.

A programação inclui a realização da Exposição sobre Tuberculose (EXPO-TB), na sexta-feira (25), das 8h às 11h30, na Escola Estadual Nossa Senhora de Nazaré, em Manacapuru, em parceria com o Comitê Estadual de Controle da Tuberculose do Amazonas, com o objetivo de mobilizar a comunidade escolar para a importância da estratégia da investigação da ILTB, especialmente entre os que residem com pessoas em tratamento da forma ativa da doença.

Durante a EXPO-TB será realizada mostra educacional interativa, oficina com alunos sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da doença, além testagem rápida para hepatites, sífilis e HIV por meio de Unidade Móvel de Testagem Rápida.