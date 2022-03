Amazonastur tenta reverter decisão da Latam de cancelar voos para Manaus

Manaus/AM - O presidente da Amazonastur, Sérgio Litaiff Filho, teve um encontro com representante da Latam Airline nesta quarta-feira (23), em São Paulo, para tentar negociar a manutenção dos três voos diretos para Manaus.

Nesta semana, a Latam anunciou que vai suspender os voos Fortaleza/Manaus, Belém/Manaus e Porto Velho/Manaus, que estão previstos para saírem de rota de abril a junho deste ano.



“Nós expusemos nossas intenções e tudo o que podemos fazer com relação a determinados benefícios. Ficou um compromisso da Latam para que analise de forma mais concreta essa possibilidade de reverter a retirada desses voos”, informou Sérgio Litaiff, apontando que outros fatores, além da Covid-19, impactaram na decisão da companhia como a guerra na Ucrânia e a subida do preço dos combustíveis.

Litaiff destacou ainda que uma nova reunião deve acontecer em abril e envolverá tratativas sobre o atual preço de voos para o Festival de Parintins. "Iremos nos reunir com a Latam no início de abril já com a possibilidade de ver um novo cenário para o estado do Amazonas”, explicou o presidente.



A ida a São Paulo também teve o objetivo de retomar as tratativas para o retorno do voo direto Manaus/Lisboa com o novo diretor geral da TAP Air Portugal na América do Sul, Carlos Antunes.