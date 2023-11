Campanha de combate ao assédio sexual no esporte é lançada no Amazonas

Manaus/AM - A Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) e a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) lançam nesta terça-feira (21), a campanha: “Assédio Sexual no Esporte é Crime. Denuncie!”. Para marcar o início das ações que integram a campanha de combate, servidores da Sedel, atletas, conselheiros tutelares e autoridades do poder legislativo, participaram de uma palestra de conscientização na Arena da Amazônia.

“Hoje, o Governo do Amazonas, por meio da Sedel e SSP-AM se unem para fortalecer essa grande campanha de combate ao assédio sexual no esporte é crime, então denuncie. Para criarmos uma rede de proteção aos nossos atletas. E hoje, estamos trabalhando a conscientização dos nossos servidores, uma vez que temos um projeto com quase 15 mil atletas, no Programa esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci)”, destacou Jorge Oliveira, secretário da Sedel.

A iniciativa reuniu diversas autoridades entre elas representantes da SSP-AM, Conselheiros Tutelares de várias zonas, o deputado estadual João Luiz, Presidente da Comissão de Promoção ao Desporto e Defesa dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens, e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), Deputado Estadual Roberto Cidade.

“Não queremos que crianças e adolescentes fiquem expostos a esse tipo de violência. Então todo o trabalho de prevenção, conscientização das crianças, dos adolescentes, dos pais e dos profissionais de educação que estão em contato direto com esses jovens, é fundamental para que esses eventos não ocorram”, ressaltou o delegado Alessandro Albino.

Para a construção de um ambiente esportivo seguro e saudável, durante o evento foi realizado a assinatura do protocolo de intenções, como: palestras e debates sobre o tema, e como trabalhá-lo com as crianças e jovens; implementação do aplicativo “Criança Protegida”; disseminação dos canais de denúncia; campanhas midiáticas e aproximação com os órgãos de proteção e defesa da criança e do adolescente.

“É muito importante a ampla divulgação dessa campanha, porque isso permite que as famílias possam estar mais informadas e capacitadas a proteger seus filhos que fazem parte do ambiente esportivo. Como pai de um filho que também pratica esportes, compreendo a importância de um acompanhamento constante”, disse Jiuvêncio Nunes, Conselheiro Tutelar da zona Norte de Manaus.