Boletim atualiza situação das calhas dos rios no Amazonas

Manaus/AM - O Comitê de Intersetorial de Enfrentamento à Situação de Emergência Ambiental divulgou o boletim com informações atualizadas sobre a estiagem no Amazonas, nesta terça-feira (21). Nos últimos cinco dias, o nível do Rio Negro, em Manaus, subiu 24 cm.

Todos os 62 municípios amazonenses estão em situação de emergência. Segundo dados da Defesa Civil, o Amazonas tem 598 mil pessoas afetadas até o momento pela seca severa, ou 150 mil famílias.

Calha do Negro - A estação de referencia a montante da calha, localizada no município de Santa Isabel do Rio Negro, registrou elevação de 40 cm nos últimos cinco dias. Na porção média da calha, no município de Barcelos, essa elevação foi registrada também, com o rio subindo 33 cm. Já em Manaus, a elevação foi mais sutil, subindo 24 cm.

Calha do Juruá - Nos últimos cinco dias, a estação de referência no rio Juruá, situado em Itamarati, registrou uma elevação de 0,76 cm, o que é esperado para o momento. Na região mais a montante da calha, entretanto, Guajará (Cruzeiro do Sul) e Ipixuna, baixaram, respectivamente, 50 cm e 86 cm, devido à oscilação esperada entre as transições de estações.

Calha do Purus - Nos últimos cinco dias, a estação de referência da calha do Purus, localizada na foz do rio e no município de Beruri, registrou uma elevação de 72 cm, o que é esperado no momento, com isso o rio já recuperou 1,31 m desde o pico da vazante.

Calha do Madeira - A estação de referência da calha do Madeira localizada a montante do rio e no município de Humaitá, registrou uma oscilação em seu nível nos últimos cinco dias, baixando no total 3 cm. Já na foz, localizada em Nova Olinda do Norte, o nível do rio está parado, permanecendo na cota de 6,68 m

Calha do Solimões - Nos últimos cinco dias, a estação de referência em Tabatinga, a montante da calha, registrou elevação de 31 cm em seu nível, em Fonte Boa, na porção média registrada elevação de 55 cm. Já na região da foz da calha, em Manacapuru, foi registrada elevação de 42 cm.

Calha do Amazonas - Em Itacoatiara, o nível do rio subiu sutilmente nos últimos cinco dias, registrando elevação de 8 cm. Em Parintins, entre o último registro e hoje, o rio subiu 96 cm.

O número de pessoas e famílias afetadas pela estiagem no estado é dinâmico e baseia-se nas informações disponibilizadas pelos municípios que alimentam o S2iD - Sistema Integrado de Informações sobre Desastres da Defesa Civil.

Esses números são atualizados e corrigidos diariamente, podendo sofrer alterações para mais ou para menos, de acordo com os ajustes realizados pelas autoridades municipais, visando a precisão dos dados.