Caminhão e até BMW; veja como participar do leilão do TRT em Manaus

Manaus/AM - Um veículo de modelo BMW x1 Sdrive 1.8 reavaliado em R$ 60 mil, um caminhão de marca volvo, modelo FH 520 6X4T, avaliado em R$ 150 mil, uma balsa-carga denominada Lenir, de 40m, avaliada em R$ 400 mil são alguns dos itens a serem leiloados no próximo dia 25 de julho, realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR). No total os móveis estão avaliados em mais de R$ 1 milhão para este leilão

Os valores serão utilizados para pagamento de dívidas trabalhistas de processos na fase de execução.

Como desde 2020, os leilões do regional são realizados exclusivamente na modalidade virtual no endereço eletrônico www.amazonasleiloes.com.br, pelo leiloeiro oficial Wesley da Silva Ramos, com este da mesma forma, será transmitido ao vivo no próprio site.

Os bens móveis penhorados nos autos de processos trabalhistas encontram-se no depósito do leiloeiro oficial.

O edital do leilão é assinado pela juíza coordenadora do Núcleo de Apoio à Execução e de Cooperação Judiciária (NAE-CJ) e da Seção de Hastas Públicas (SHP), Maria de Lourdes Guedes Montenegro, e está publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) no dia 15 de junho. Desde a publicação do edital, o leilão eletrônico está aberto para lances, por meio do portal designado para esse fim.

As informações detalhadas com imagens dos imóveis, os lances mínimos e as condições de arrematação constam do edital, que está disponível no site do TRT-11 (www.trt11.jus.br), na aba Sociedade acessando Serviços>>Leilão Público>>Editais. Também pode ser acessado no site do leiloeiro oficial (www.amazonasleiloes.com.br). Acesse o Edital.