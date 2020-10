Câmaras de vereadores do Amazonas vão ter contas julgadas no TCE

Manaus/AM - O pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) apreciará 37 processos durante a 34ª sessão ordinária desta terça-feira (20). A reunião plenária, que ocorrerá de forma virtual, está marcada para iniciar às 10h.

Dentre os processos a serem analisados, 16 recursos ordinários, revisão ou reconsideração serão julgados. Constam em pauta, ainda, outras sete representações, duas tomadas de contas e dois embargos de declaração.

Serão apreciadas dez prestações de contas de gestores públicos do interior e da capital do estado. É o caso das contas do ex-presidente da Câmara Municipal de Autazes, vereador Emilson Sales de França, que terá as contas do exercício de 2018 julgadas; do vereador Antonio Silva de Holanda, ex-presidente de Câmara de Manaquiri em 2017; da ex-gestora do Instituto da Mulher Dona Lindu em 2017, Marilsa Mathias Ferreira; e do então secretário municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef) em 2018, Lourival Litaiff Praia.

A sessão contará com transmissão dos canais oficiais da corte de contas nas redes sociais (YouTube, Facebook e Instagram).