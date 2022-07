Câmara solicita ao MPF investigação sobre ameaças ao indígenas no Vale do Javari

Manaus/AM - O presidente da Comissão Externa da Câmara Federal, que trata do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, na região do Vale do Javari, deputado José Ricardo (PT), solicitou do Ministério Público Federal (MPF), nesta terça-feira (12), uma investigação para apurar ameaças praticadas contra indígenas, servidores da Funai e indigenistas da região.

Também foi solicitada a adoção de um plano emergencial de proteção que resguarde a integridade física e psicológica dos mesmos. O Ministério da Justiça e Segurança Pública também foi cobrado sobre a situação do Vale do Javari.

A Comissão Externa, além de acompanhar, fiscalizar e propor providências acerca da apuração dos dois crimes na região, também quer apurar a omissão do poder público na garantia da segurança dos povos indígenas no Vale do Javari e quais projetos existem para a região, onde se encontra a segunda maior reserva indígena do país, mas que são constantes vítimas da violência, do tráfico de drogas e do garimpo ilegal.

José Ricardo destacou que a ausência do Governo Federal no Vale do Javari leva à ocorrência de crimes ambientais financiados por organizações criminosas e, consequentemente, crimes contra a vida humana.

“Essas ameaças já vinham sendo denunciadas pelas lideranças indígenas, servidores da Funai e representantes da Univaja. Um servidor da Funai ouvido pela Comissão afirmou que está sendo diretamente ameaçado e que solicitou à instituição proteção e sua transferência para Brasília, onde seria possível continuar a realizar seu trabalho, mas até o momento nada foi feito”, disse.