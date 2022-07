Caiaque de pescador fica ‘recheado’ de candirus no Rio Madeira; vídeo

O peixe é conhecido por 'invadir' orifícios do corpo humano, incluindo pênis e vagina. Por ano, Rondônia registra cerca de 10 casos da penetração do animal em órgãos genitais.

"Eram mais de 30 candirus. Meu caiaque ficou cheio deles. Eles entraram na minha roupa. Em tudo tinha o peixe, no bolso da calça, no boné, dentro do caiaque. Isso porque foi rápido, eu fisguei, tirei foto, e soltei a pirarara", disse João Cordeiro.

Um homem acabou tendo o fundo do caiaque recheado de candirus enquanto pescava no Rio Madeira, nas proximidades de Porto Velho, Rondônia.

