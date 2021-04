Cadastro Estadual de Cultura é iniciado no Amazonas

Para realizar o cadastro é necessário preencher um questionário socioeconômico e ter os seguintes documentos digitalizados: RG, CPF, comprovante de residência, portfólio (fotos de atividades exercidas no setor cultural, matérias veiculadas na imprensa); declaração de órgão público, associações culturais e/ou empresas de eventos informando que o solicitante presta serviços artísticos e culturais e que faz parte da cadeia produtiva; entre outros documentos que comprovem a atuação na área artística e de economia criativa por no mínimo dois anos.

De acordo com o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, podem se inscrever no cadastro trabalhadores que exercem atividades relativas à produção, difusão ou fornecimento de bens ou serviços culturais necessários à cadeia produtiva da cultura.

Manaus/AM - O Governo do Amazonas abriu, nesta terça-feira (27), o Cadastro Estadual de Cultura. O registro, que pode ser feito em cultura.am.gov.br, é necessário para solicitação do auxílio emergencial, disponibilizado para os trabalhadores da Cultura que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia.

