Cacique é atacado por onça no Amazonas; vídeo
Por Portal Do Holanda
20/08/2025 19h32 — em
Amazonas
Um cacique de 43 anos foi atacado por uma onça no último domingo (17) em uma área de mata próxima à Aldeia Aldeinha, no Rio Tumiã, em Lábrea, sul do Amazonas. A vítima, que sofreu ferimentos na cabeça, foi resgatada de helicóptero e levada para o hospital.
O ataque aconteceu por volta das 12h30. O cacique foi socorrido e levado de barco até encontrar a Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI), que fez os primeiros atendimentos. Ele apresentava pressão alta, falta de ar e sangramento.
Às 15h, o indígena chegou à Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI) do Polo Tumiã. Em seguida, uma equipe médica com duas médicas do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI Médio Rio Purus) foi enviada para o local. A remoção aérea aconteceu pouco antes das 16h, e o resgate foi registrado pela equipe médica.
Segundo a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), o cacique está consciente, com ferimentos na cabeça, e segue internado em estado estável no Hospital Regional de Lábrea. Ele recebe acompanhamento da Sesai e da Casa de Apoio à Saúde Indígena (Casai).
