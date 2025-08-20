   Compartilhe este texto

Cacique é atacado por onça no Amazonas; vídeo

Por Portal Do Holanda

20/08/2025 19h32 — em
Amazonas



Um cacique de 43 anos foi atacado por uma onça no último domingo (17) em uma área de mata próxima à Aldeia Aldeinha, no Rio Tumiã, em Lábrea, sul do Amazonas. A vítima, que sofreu ferimentos na cabeça, foi resgatada de helicóptero e levada para o hospital.

O ataque aconteceu por volta das 12h30. O cacique foi socorrido e levado de barco até encontrar a Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI), que fez os primeiros atendimentos. Ele apresentava pressão alta, falta de ar e sangramento.

Às 15h, o indígena chegou à Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI) do Polo Tumiã. Em seguida, uma equipe médica com duas médicas do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI Médio Rio Purus) foi enviada para o local. A remoção aérea aconteceu pouco antes das 16h, e o resgate foi registrado pela equipe médica.

Segundo a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), o cacique está consciente, com ferimentos na cabeça, e segue internado em estado estável no Hospital Regional de Lábrea. Ele recebe acompanhamento da Sesai e da Casa de Apoio à Saúde Indígena (Casai).

Bastidores da Política - Concessionária 'Mágoas de Manaus' passou dos limites Bastidores da Política
Concessionária 'Mágoas de Manaus' passou dos limites

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Amazonas

+ Amazonas


Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda

20/08/2025

Sem água em casa, homem aparece de toalha em manifestação no Viver Melhor

Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda

20/08/2025

Moradores fazem manifestação contra Águas de Manaus por falta de água no Viver Melhor

Mariane Salgado / Foto: Divulgação

20/08/2025

Famílias procuram adolescentes que sumiram sem deixar rastros em Manaus

Foto: Reprodução

20/08/2025

Sinésio Campos é vaiado é vaiado em evento da Ufam

Foto: Divulgação

20/08/2025

Janja recebe carta de pesquisadores e defende ciência acessível na Amazônia

Foto: Freepik

20/08/2025

IEL Amazonas oferece 57 vagas de estágio em diversas áreas

Foto: Divulgação

20/08/2025

Renato Júnior aperta o cerco contra a falta de qualidade em obras da Águas de Manaus

20/08/2025

Barulho, lama e falta d’água: idosos criticam obras da Águas de Manaus; vídeos

Foto: Divulgação

20/08/2025

Mais de 300 vagas de emprego estão disponíveis no Sine Manaus nesta quinta

Foto: Divulgação

20/08/2025

Empresa de construção anuncia vagas para profissionais e estagiários em Manaus

Foto: Divulgação

20/08/2025

MPAM investiga irregularidades na emissão de RGs em Parintins

Foto: Divulgação/Governo do Amazonas

20/08/2025

Operação Cheia 2025 já leva ajuda a mais de 1.200 comunidades no Amazonas

Foto: Divulgação

20/08/2025

Ouvidora da Mulher do TRE-AM comanda 17º Encontro de Ouvidores da Justiça Eleitoral

Foto: Divulgação

20/08/2025

Interior do Amazonas recebe alerta de chuvas intensas

Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

20/08/2025

Águas de Manaus deixa ruas bloqueadas e obriga idosa a manobrar obstáculos diariamente

Foto: Divulgação

20/08/2025

Moradores erguem muro no meio da rua para conter invasores no Águas Claras

Enzo Master - Foto: Reprodução

20/08/2025

Influencer que deixou bomba falsa no aeroporto de Porto Velho é solto em audiência

Foto: Divulgação

20/08/2025

Ramais na BR-174 e três bairros de Manaus ficarão sem energia nesta quinta

Foto: Divulgação

20/08/2025

Motociclista morre em acidente na Avenida Silves na Cachoeirinha

Foto: Arquivo/Ipaam

19/08/2025

Fiscalização contra queimadas e desmatamento é intensificada no Amazonas

Foto: Divulgação

19/08/2025

Manaus tem médio risco para doenças transmitidas pelo Aedes

Foto: Divulgação/Ipaam

19/08/2025

Filhote de capivara é resgatado após ser vendido por R$ 20 em Manaus

Foto: Divulgação

19/08/2025

Designer, motorista e mais: confira vagas de emprego no Sine Amazonas

Foto: Divulgação

19/08/2025

HPS João Lúcio faz apelo por familiares de paciente desorientado

Foto: Divulgação

19/08/2025

Começa visitação para leilão de carros e motos do Detran-AM

Foto: Divulgação

19/08/2025

Hospital Delphina Aziz passa a disponibilizar exames do SUS em plataforma online

Foto: Divulgação

19/08/2025

Mutirão distribui mais de 3 mil senhas para a nova identidade em Manaus nesta quarta

Foto: Divulgação

19/08/2025

Sine Manaus oferta 337 vagas de emprego nesta quarta–feira; confira

Foto: Divulgação

19/08/2025

Centro é preparado para receber o projeto ‘Faixa Liberada’ neste domingo


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!