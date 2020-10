Buscas por servidor estava em comitiva de prefeito continuam no Amazonas

Manaus/AM - Márcio Franklin Cunha, 42, o funcionário público da prefeitura de Urucurituba que estava na lancha que afundou na última sexta-feira (16), nas proximidades de Itacoatiara, segue desaparecido.

O transporte levava uma comitiva do prefeito Claudionor de Castro Pontes de volta para casa, mas no meio do percurso bateu no tronco de uma árvore e afundou. A lancha foi encontrada nesse domingo (18), na Ilha do Risco, no Rio Amazonas, porém, não havia nenhum sinal de Márcio.

O Corpo de Bombeiros enviou uma equipe para ajudar nas buscas pelo desaparecido. Nessa segunda-feira (19), os trabalhos foram retomados.