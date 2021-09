Brasil x Uruguai: Venda de ingressos para jogo em Manaus começa dia 7; veja preços

Manaus/AM - A seleção brasileira de futebol enfrenta o Uruguai no próximo dia 14 de outubro, em partida válida pela 12ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022. O jogo, que acontece na Arena da Amazônia, é o primeiro do Brasil com presença de público pagante e representa um momento histórico para o Amazonas, depois dos picos da pandemia de Covid-19. A partida é organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com apoio do Governo do Amazonas.

Ingressos – A venda dos bilhetes será comandada pela CBF. As vendas começam no dia 7. Os ingressos de anel superior serão no valor de R$ 250 inteira e R$125 meia. Para o anel inferior, R$ 350 inteira e R$175 meia. Área VIP com serviço a R$ 500 e os camarotes no valor de R$ 700 por pessoa.

O governador Wilson Lima participou, nesta terça-feira (27), de uma visita técnica na Arena da Amazônia, acompanhado dos representantes da CBF. Após a visita, a CBF destacou que o gramado e iluminação da Arena da Amazônia estarão prontos para a partida entre Brasil e Uruguai. Ele frisou que 14 mil pessoas são esperadas para a partida, 35% da ocupação do estádio. E destacou que, até ontem, o estado registrava três dias consecutivos sem mortes por Covid-19. Nas últimas 24 horas registramos uma morte pela doença. Dos 62 municípios do Amazonas, apenas 6 registram internação pela doença nesta terça-feira.