Brasil tem Dia D contra gripe e sarampo neste sábado

Com a cobertura vacinal caindo nos últimos anos, o Brasil faz um Dia D contra Gripe e Sarampo neste sábado, quando os postos de saúde de todo o país estarão abertos das oito horas da manhã até às cinco da tarde.

Até então, a campanha contra a gripe estava destinada apenas aos idosos e profissionais de saúde. Agora, podem se imunizar também crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades, profissionais da segurança, caminhoneiros, entre outros.

Já a campanha contra o sarampo é destinada a todas as crianças de seis meses a menores de 5 anos e aos profissionais de saúde que precisam atualizar o cartão de vacinas.

Em cerimônia de lançamento do Dia D em João Pessoa, na Paraíba, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou a queda na cobertura vacinal nos últimos anos.

Segundo informações do sistema Datasus, do Ministério da Saúde, a cobertura vacinal no Brasil vem em queda desde 2019, quando atingiu uma cobertura de 73% do público alvo na média de todas as campanhas. Em 2021, esse número caiu para 61%, enquanto a meta do ministério é imunizar 90% dos públicos-alvo.

De acordo com especialistas, a baixa cobertura está relacionada com a volta do Sarampo no país. Após receber, em 2016, o certificado de território livre do Sarampo, o Brasil voltou a registrar casos em 2018, quando a doença contaminou mais de 10 mil pessoas, causando 12 óbitos.

A Campanha de Vacinação contra a Gripe e o Sarampo vai até o dia 3 de junho.