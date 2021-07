Botijas de gás e combustíveis são apreendidos em balsa no Amazonas

Durante fiscalização, os policiais receberam uma denúncia anônima informando que no pontão Torres, atrelado em uma balsa, estavam comercializando de forma ilegal as botijas de gás. A denúncia foi confirmada. Foram apreendidas uma balsa gaiola, 83 botijas de 13 kg, 98 botijas de 5kg, 79 botijas de 5kg, 4 mil litros de gasolina e 3 mil litros de diesel.

Manaus/AM - Cerca de 270 botijas de gás e sete mil litros de combustíveis em situação irregular foram apreendidos, nesta terça-feira (21), no município de Coari, interior do Amazonas. O material apreendido representa um prejuízo ao crime avaliado em mais de R$ 1 milhão.

