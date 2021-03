Boca do Acre recebe oxímetros e oxigênio para pacientes com Covid-19

Manaus/AM - O município de Boca do Acre, interior do Amazonas, recebeu neste fim de semana, cerca de 10 concentradores de oxigênio e 100 unidades de oxímetro para auxiliar no tratamento de pacientes com Covid-19 do Hospital Maria Geni Lima.

Desde o dia 23 de fevereiro, o município se encontra em situação de calamidade pública, decretada pela prefeitura em razão das inundações causadas pelas cheias dos rios Acre e Purus, que afetaram diretamente o sistema de saúde do município.

Durante a força-tarefa da ajuda humanitária em Boca do Acre, o secretário de saúde, Marcello Campêlo destacou o envio de repasses do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI) para auxiliar as prefeituras a executarem melhorias na área da saúde. Além disso, foram liberados 300 volumes de medicamentos para suprir a alta demanda do município.

Em 2021, já foram repassados, por meio do FTI, R$ 528.626,63 para Boca do Acre, R$ 528.626,83 para Eirunepé; R$ 330.388,02 para Guajará; e R$ 396.475,80 para Pauini, que vai investir em equipamentos e material para o hospital somam R$ 197 mil.