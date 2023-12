Bebê engasgado na véspera de Natal é salvo por policiais no Amazonas

Manaus/AM - Um bebê que estava engasgado no domingo (24), véspera de Natal, foi salvo por policiais militares da Força Tática no Careiro, interior do Amazonas.

De acordo com a polícia, os pais com a criança no colo gritaram por ajuda ao avistarem os policiais que estavam fazendo patrulhamento na Avenida Adail de Sá, no Centro.

Os militares iniciaram os primeiros socorros ao bebê e depois o levou junto com os pais para um hospital. Após atendimento, a criança foi liberada e entregue aos responsáveis sem nenhum problema de saúde.