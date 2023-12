'Amigos do Papai Noel' viajam pelos rios e entregam presentes no Amazonas

Um grupo de voluntários, chamado "Amigos do Papai Noel", viaja pelos rios do Amazonas para levar presentes às crianças ribeirinhas no Natal. O projeto existe desde 1998 e já beneficiou mais de 150 mil crianças. Neste ano, o grupo visitou a Comunidade São Francisco, banhada pelo Rio Solimões.

As crianças ficaram muito felizes com os presentes e com a presença do Papai Noel. Os voluntários disseram que vale a pena enfrentar os obstáculos para levar alegria às crianças.

A ação levou presentes e alegria às crianças que vivem em comunidades ribeirinhas, que muitas vezes têm acesso limitado a bens e serviços e foi realizada por voluntários, que dedicam seu tempo e esforço para ajudar os outros.

É uma tradição que existe há mais de 25 anos e já beneficiou milhares de crianças.

Impacto da ação

A ação tem um impacto positivo na vida das crianças ribeirinhas, pois proporciona a elas um Natal mais feliz e mostra que elas são importantes e que existem pessoas que se importam com elas. Além disto, pode inspirar outras pessoas a se envolverem em ações sociais.