Barco do INSS inicia atendimentos à população nos municípios do Amazonas

De acordo com o órgão, a unidade conta com três salas para a realização de perícia e avaliação social para a concessão de benefícios. Moradores de Silves serão os primeiros a serem contemplados com os serviços após a reforma e ampliação da unidade móvel. O atendimento acontecerá do dia 11 a 15 de dezembro.

Manaus/AM - A unidade fluvial móvel do INSS começa a atender moradores dos municípios do Amazonas a partir desta segunda-feira (11).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.