Bancos podem retomar veículos, em casos de inadimplência, pelo prazo de 10 anos

Manaus/AM - Busca e apreensão de veículo pode ser intentada até 10 (dez) anos contra a pessoa que, em contrato de alienação fiduciária, quedou-se inerte quanto ao pagamento das prestações assumidas. A decisão se encontra em julgado relatado pelo desembargador Flávio Pascarelli, do Tribunal de Justiça do Amazonas. Leia mais em Amazonas Direito.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.