Balcão de empregos do Sine ofertará 370 vagas nesta segunda-feira





Manaus/AM - O Sine Manaus está ofertando 370 vagas de emprego em áreas diversas nesta segunda-feira (15). Os interessados devem comparecer aos postos do Sine na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro–Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte, das 8h às 14h.

É necessário levar currículo, carteira de vacinação e documentos pessoais originais. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais, como cursos ou certificações

Vagas Novas – 69

1 vaga – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – separar mercadorias, carregar, e descarregar, atividades internas, compras e entregar mercadorias em diversos pontos de Manaus, garantindo a conferência dos pedidos e a sua integridade até o destino.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Costureira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – modelagem, corte e costura, utilizando máquinas e técnicas manuais para criar roupas personalizadas ou realizar ajustes em peças prontas.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar o atendimento direto ao consumidor, negociar os preços de uma mercadoria, os prazos, as condições de pagamento e os descontos dessa venda.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Financeiro

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Ciências Contábeis ou Administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar o controle de contas a pagar e a receber, conciliação bancária, organização de documentos e elaboração de relatórios simples.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Pessoal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – suporte em processos de admissão e demissão, o controle de ponto e benefícios dos colaboradores, a manutenção da folha de pagamento.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar alvenarias, concretagem, instalações de pisos e revestimentos, e reparos em edificações, seguindo desenhos e especificações técnicas.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – carregar e descarregar materiais, preparar misturas de construção, manter a limpeza e organização do canteiro, e auxiliar outros profissionais, como pedreiros, em suas tarefas.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Carpinteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – cortar, montar e instalar estruturas de madeira, como armações de telhados e paredes, portas, janelas e escadas, usando ferramentas manuais e elétricas.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atuar em diversas etapas do processo, como controlar o estoque de matéria–prima, separar as peças para a montagem, conferir o funcionamento das máquinas, embalar os produtos, realizar a limpeza e manutenção das instalações e atender a outras demandas de produção.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Técnico de Instalações Industrial

Escolaridade – ensino técnico completo em Elétrica ou Mecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – montagem de infraestrutura elétrica; instalação elétrica predial.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Produção

Escolaridade – ensino superior completo em Logística, Administração ou Gestão de Produção;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática básica e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – gerir e orientar a equipe para garantir o cumprimento das metas da empresa, distribuir tarefas, monitorar o desempenho dos funcionários, identificar e solucionar problemas no setor de produção, garantir a qualidade dos processos e dos resultados, promover o desenvolvimento da equipe e assegurar o cumprimento das demandas da produção.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, curso de Direção Defensiva e ter documentação completa;

Atividades – realizar o carregamento e descarregamento dos equipamentos, tanto na loja quanto nos locais indicados pelos clientes; instruir o cliente sobre o uso correto, cuidados e precauções de segurança dos equipamentos; verificar e conferir os equipamentos durante o embarque e desembarque, registrando qualquer divergência identificada; fazer as checagens básicas do veículo e comunicar qualquer anormalidade ao responsável direto; acompanhar a programação de manutenções preventivas e corretivas do veículo utilizado; cumprir os procedimentos internos de segurança, limpeza, qualidade e meio ambiente; apoiar o setor de manutenção de equipamentos quando solicitado pela liderança.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Eletricista de Controle

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – planejar serviços elétricos, realizar instalação de distribuição de alta e baixa tensão; montar e reparar instalações elétricas e equipamentos auxiliares.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

30 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Estrela d'Oeste – SP, ter disponibilidade de horário e ter documentação completa;

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista de Baixa Tensão

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrotécnica ou Elétrica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR 10, NR 35, SEP e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar a instalação, manutenção e reparo de sistemas elétricos em edificações residenciais, comerciais e industriais, garantindo a segurança e a eficiência das instalações; realizar testes, medições, configuração de equipamentos, identificação e correção de falhas.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.



Vagas no Comércio – 60



10 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em shopping e ter documentação completa;

Atividades – prospecção de novos clientes, a apresentação de produtos, a negociação, a gestão do processo de venda e o suporte pós–venda, com o objetivo de aumentar as vendas e a fidelização.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Auxiliar de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de carga e descarga; Realizar a conferência das cargas recebidas na doca, armazenagem e separação de produtos e materiais; organizar e manter o estoque da empresa dentro das políticas internas; identificar produtos não conformes entre demais atividades pertinentes a função.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.



Vagas na Indústria – 176

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Várzea Grande (MT) e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Alimentador de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Promissão – SP e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar a indústria de abate bovino.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Auxiliar Operacional – Setor Industrial

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Chupinguaia (RO) e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – pesagem e balança de peças de carne; transporte de peças de carne para a logística; lavagem de peças de carne; auxílio na linha de produção no processo de desossa e cortes de carne.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Solda e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte; preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Caldeireiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Caldeiraria, experiência em leitura de projetos industriais e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal; fabricar ou reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço; recortar, modelar e trabalhar barras perfiladas de materiais ferrosos, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Mecânica de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR 12, NR 35 e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na manutenção de máquinas, motores e equipamentos industriais; realizar transporte de equipamentos e ferramentas necessários ao trabalho; realizar a limpeza, conservação e guarda das peças e de ferramentas e equipamentos utilizados.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR 11, Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – operar empilhadeiras, transportando, movimentando e empilhando cargas, tendo em vista armazenagem, abastecimento de linha de produção e expedição de produtos; inspecionar a carga, identificando simbologia das embalagens e separando carga não–conforme.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

40 vagas – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Ajuricaba, Alvorada, Amazonino Mendes, Armando Mendes, Bairro da Paz, Betânia, Cachoeirinha, Campo Dourado, Castanheira, Cidade de Deus, Colônia Oliveira Machado, Compensa, Coroado, Crespo, Dom Pedro, Educandos, Grande Vitória, Japiim, João Paulo, Jorge Teixeira, Lírio do Vale, Monte das Oliveiras, Morro da LIberdade, Nova cidade, Nova Esperança, Nova Vitória, Núcleo 15 e 16, Osvaldo Frota, Ouro Verde, Parque 10, Parque das Nações, Petrópolis, Planalto, Redenção, Riacho Doce, Santa Luzia, Santo Agostinho, Santo Antônio, São Francisco, São Jorge, São José, São Lázaro, São Raimundo, Tancredo Neves, Vila da Prata, Zumbi e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recepcionar, conferir e ser responsável pelo controle e a localização do estoque físico; realizar o controle dos materiais, bem como o armazenamento adequado; fazer a assistência entre carga e descarga de materiais; fazer o lançamento da movimentação de entrada e saída acompanhado com a nota fiscal.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.



Vagas em Serviços – 64

1 vaga – Fiscal de Prevenção e Perdas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fiscalização de entrada e saída de clientes e mercadorias, a análise de operações internas, a conscientização da equipe sobre procedimentos de segurança e a atuação preventiva em situações de risco.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Armando Mendes, Zumbi, São José, Cidade Nova, Coroado, Japiim, Petrópolis, Morro da Liberdade, Santa Luzia, Educandos, São Lázaro e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fazer a limpeza das dependências da empresa, utilizando–se de material e equipamento específico: remover o pó dos móveis, fazer a varredura do piso, aspira detritos, limpar ou lavar vidros e janelas, remover o lixo das lixeiras, higienizar os banheiros e repõe materiais.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Instalador de Sistemas Segurança

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – dois meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso técnico em Eletrônica ou Eletrotécnica, conhecimento básico de elétrico predial e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – instalações de câmeras e alarmes, trabalho em altura.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Frota

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar no controle da manutenção preventiva e corretiva dos veículos, agendando serviços e acompanhando a execução; realizar o controle de documentos dos veículos; apoiar na gestão de multas e sinistros; organizar e controlar a agenda de utilização dos veículos; realizar inspeções básicas nos veículos, reportando qualquer problema identificado; auxiliar no controle de pneus, combustíveis e outras despesas da frota; prestar suporte aos técnicos e equipes de campo em relação aos veículos; manter registros e relatórios da frota atualizados e realizar outras atividades correlatas à função.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Promotor de Vendas Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, disponibilidade para viagens e ter documentação completa;

Atividades – promover os produtos da empresa nos pontos de venda; realizar abordagem e atendimento aos clientes; realizar panfletagens em eventos; realizar ações promocionais para impulsionar as vendas; prospectar novos clientes e manter um bom relacionamento com os clientes existente e reportar resultados e sugestões para melhoria do desempenho de vendas.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Almoxarife

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Excel avançado e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – receber, conferir e armazenar materiais de forma adequada; controlar entradas e saídas de mercadorias no sistema; realizar a expedição de produtos conforme os pedidos; manter o estoque organizado, limpo e acessível; auxiliar na execução de inventários periódicos; garantir o cumprimento dos procedimentos de segurança e conservação dos materiais verificação das condições de equipamentos e reparos.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Mídias Sociais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento básico do canva ou ferramentas de edição e ter documentação completa;

Atividades – apoiar na criação e adaptação de conteúdos; agendar e acompanhar publicações nas plataformas digitais; monitorar interações e responder seguidores com empatia e agilidade; acompanhar métricas básicas de desempenho e gerar relatórios simples; pesquisar referências e tendências para sugerir novos formatos de conteúdo; apoiar em campanhas promocionais e ações de marketing digital.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Fonoaudiólogo

Escolaridade – ensino superior completo em Fonoaudiologia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em software winaudio e audiômetro AVS500 e ter documentação completa;

Atividades – realizar exame de audiometria tonal.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Design Gráfico

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando ensino superior;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”, domínio das ferramentas Adobe Photoshop, Illustrador, InDesign, conhecimento em diagramação, tipografia, identidade visual e documentação completa;

Atividades – desenvolver materiais gráficos para campanhas online e offline; colaboração com a equipe de marketing para criação de campanhas criativas e alinhadas à estratégia; tratamento de imagens, edição de fotos e adaptação de formatos e acompanhamento de tendências de design para propor ideias inovadoras.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Estoque – Temporária

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar no recebimento de mercadorias, conferindo quantidade e qualidade conforme nota fiscal e pedido de compra; armazenar os produtos de maneira organizada e segura, conforme normas da empresa; efetuar a separação e embalagem de produtos para expedição, observando prazos, roteiros e condições de transporte; auxiliar a movimentações físicas e sistêmicas de entrada, saída e transferência de materiais; etiquetar e identificar produtos corretamente com códigos e informações necessárias; zelar pela limpeza, organização e segurança do local de trabalho, utilizando EPIs e seguindo procedimentos da empresa; reportar ocorrências de avarias, perdas, divergências ou irregularidades ao responsável imediato e auxiliar a equipe de logística em outras tarefas operacionais, como carga e descarga.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico Diesel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de manutenção corretiva e preventiva dos semirreboques e equipamentos; montagem e desmontagem de veículos e conhecimento em sistemas de freios, pneumáticos, suspensão, sistema de transmissão e motores diesel.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Eletrotécnico

Escolaridade – ensino técnico completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – planejar atividades do trabalho, elaborar estudos e projetos, participar no desenvolvimento de processos, realizar projetos, operar sistemas elétricos e executar manutenção; atuar na área comercial, gerenciar e treinar pessoas, assegurar a qualidade de produtos e serviços e aplicar normas e procedimentos de segurança no trabalho.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Mestre de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – supervisionar equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em usinas de concreto, canteiros de obras civis e ferrovias; elaborar documentação técnica e controlam recursos produtivos da obra; controlar padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra; administrar o cronograma da obra.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Operador de Escavadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – condutor de escavadeira, condutor de pá mecânica, escavadeirista, operador de equipamento de escavadeira, operador de retroescavadeira.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Servente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – demolir edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparam canteiros de obras, limpando a área e compactando solos; efetuar manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos mesmos; realizar escavações e preparam massa de concreto e outros materiais.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

8 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – organizar e preparar o local de trabalho na obra; constroem fundações e estruturas de alvenaria; aplicar revestimentos e contrapisos.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR 10, NR 12 e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – planejar serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica e realizar manutenções preventiva, preditiva e corretiva; instalar sistemas e componentes eletroeletrônicos e realizar medições e testes; elaborar documentação técnica e trabalham em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR 10, NR 12 e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – montar e reparar instalações elétricas e equipamentos auxiliares em residências, estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços; instalar e reparar equipamentos de iluminação de cenários ou palcos.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Empregado Doméstico dos Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – montar e reparar instalações elétricas e equipamentos auxiliares em residências, estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços; instalar e reparar equipamentos de iluminação de cenários ou palcos.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Mecânico de Refrigeração, conhecimento em manutenção de Self, Splits piso de teto e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar instalação e manutenção em equipamentos de refrigeração e climatização comercial, respeitando legislações, normas técnicas, ambientais, de qualidade, de saúde e de segurança.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – apoiar a instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de ar condicionado e refrigeração, montando tubulações, realizando limpeza de equipamentos, substituindo peças e componentes sob supervisão, além de executar testes e manter o local de trabalho organizado e seguro.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.



Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 1

1 vaga – Promotor de Vendas – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – garantir excelência na organização e limpeza do departamento, oferecendo atendimento diferenciado ao cliente e impulsionando resultados por meio da oferta de produtos financeiros; atender prontamente solicitações do caixa, assegurando integridade das mercadorias e precificação adequada; monitorar entrada e saída de peças no provador, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 15/09/2025 ou encerramento da vaga.