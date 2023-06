Baixa adesão faz FVS convocar população para se vacinar no Amazonas

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas está convocando a população a atualizar a caderneta vacinal nesta sexta-feira (9), Dia Nacional da Imunização.

As coberturas estão abaixo da meta orientada como satisfatória pelo Ministério da Saúde. Os parâmetros de cobertura vacinal são 90% para BCG e Rotavírus, 95% para Hepatite B, Pneumo 10, Mening C, Penta, Tríplice Viral, Tetra Viral, Polio, Varicela e Hepatite A, e 100% para Febre Amarela.

Angela Desirée, gerente de Imunização do Amazonas, na FVS-RCP, destaca que os dados recentes apontam uma baixa adesão às vacinas, o que coloca em risco a saúde pública e a proteção individual contra doenças preveníveis por imunização.

Pela FVS-RCP, há um cronograma de visitas técnicas que são desenvolvidas para dar suporte técnico às Secretarias Municipais de Saúde, que são as responsáveis pela operacionalização das vacinações nos municípios.

De janeiro a maio de 2023, as equipes técnicas da coordenação estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI), pela FVS-RCP, estiveram em Ipixuna, Pauini, Boca do Acre, Iranduba, Maraã, Jutaí, Juruá e Fonte Boa.

Nesses municípios, foram realizados treinamentos para fortalecer as ações de ampliação de cobertura vacinal de doenças imunopreveníveis, com destaque para poliomielite, Covid-19 e influenza.

Os treinamentos realizados para os profissionais de saúde dos municípios abordam a atualização vacinal, busca ativa e estratégia de vacinação, incluindo acolhimento e triagem, fluxo e supervisão em sala de vacina e na rede de frio, onde são armazenados os imunizantes nos municípios.

A FVS-RCP faz um apelo à população para que busque informações confiáveis, consulte as equipes de profissionais de saúde e mantenha a caderneta vacinal atualizada.