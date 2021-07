Avenida das Torres passa por obras nesta terça-feira

Os serviços são coordenados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). A ação também contou com a presença dos agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que fizeram a orientação do trânsito na região, para evitar transtornos a quem circula pelo local.

"Estamos dando sequência à revitalização asfáltica desta importante avenida da nossa cidade. Vamos finalizar ainda nesta semana, o processo de fresagem do trecho da avenida Timbiras até o Coroado. Nosso objetivo é entregar uma nova avenida das Torres para a população, garantindo assim, uma maior segurança àqueles que utilizam a via", enfatizou a prefeitura.

Manaus/AM - Foi vistoriada na noite desta terça-feira (6), a continuação das obras de recapeamento da avenida Governador José Lindoso, conhecida como avenida das Torres, que interliga as Zonas Norte e Centro-Sul. A ação faz parte do “Pacote de Obras de Verão” da prefeitura, que integra o Programa de Crescimento Econômico e Social de Manaus, o “Mais Manaus“.

