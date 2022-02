Aulas presenciais da rede estadual do Amazonas iniciam nesta segunda

Manaus/AM - As aulas 100% presenciais da rede estadual do Amazonas retornam nesta segunda-feira (14). Os protocolos de prevenção à Covid-19 foram reforçados pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto.

Desde 2020, quando começou a pandemia, a Secretaria de Educação adaptou as unidades de ensino da rede estadual para levar os cuidados com a Covid-19 à comunidade escolar. Os estabelecimentos educacionais receberam pias extras, equipadas com dispensadores de sabão líquido, papel toalha e álcool em gel.

Além disso, as escolas foram sinalizadas com informações sobre a lavagem correta das mãos, o compartilhamento de itens pessoais e o uso de máscaras, que segue obrigatório em todo o ambiente escolar. As equipes pedagógicas também foram orientadas para fiscalizar o cumprimento integral das medidas.

O desafio agora é a imunização. De acordo com a secretária de Educação, Kuka Chaves, as campanhas de incentivo dentro das escolas vão ser intensificadas.

“Neste momento, também estamos nos mobilizando para a conscientização sobre a importância da vacinação na comunidade escolar. Desde o início, a rede estadual tem participado ativamente dessa movimentação”, salientou.