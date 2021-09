Aulas da UEA são retomadas em formato híbrido

As aulas do primeiro semestre letivo de 2021 foram retomadas de forma híbrida, nesta segunda-feira (30), na Universidade do Estado do Amazonas (UEA). O formato atende as aulas teóricas no modo virtual e, eventualmente, aulas práticas no formato presencial.

Em decorrência da pandemia, a universidade terminou concluindo o ano de 2020 em 2021. "Agora iniciamos o primeiro semestre de 2021 com alguns acréscimos, a exemplo do uso de bibliotecas ou algumas dependências da universidade, que só poderão ser ocupadas por meio de agendamento, com o objetivo de evitar aglomerações", diz a Pró-reitora de graduação da Universidade, Kelly Souza.

Kelly Souza ainda ressalta que a aula teórica poderá acontecer de forma presencial, desde que autorizada pelo coordenador do curso e pelo diretor da unidade de ensino. Há de se observar também que o número de estudantes não pode ultrapassar 30 alunos por sala de aula, seguindo todas as medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde.

Já nas aulas práticas há limites para cada laboratório. "A nossa preocupação é a saúde de cada colaborador que vai do professor, servidor até o aluno. Por essa razão, nas aulas de laboratório é obrigatório apenas ter 15 alunos por sala, respeitando espaçamento, usando álcool em gel e máscara", pontua.

A Pró-reitora de graduação da UEA lembra que os universitários devem ficar atentos aos prazos e avaliações. "Os alunos não reprovam por falta nos componentes teóricos, mas precisam entregar seus trabalhos ou serão reprovados por nota. Devem ficar também atentos às convocações dos professores, quando houver necessidade de aulas práticas ou provas, pois precisam estar presentes para cumprir as avaliações", conclui.