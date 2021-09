Amazonas soma mais de 17 mil testagens para Covid-19 em 3 meses

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP) divulgou a atualização das testagens para Covid-19 realizadas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na Rodoviária e no Porto de Manaus. De acordo com o relatório, desde maio deste ano, 17.342 exames foram realizados nos três pontos de coleta, sendo 7.617 no aeroporto, 5.587 no Porto de Manaus e 4.138 na Rodoviária de Manaus.

As coletas de amostras para as testagens iniciaram em 31 de maio deste ano. Até 29 de agosto, 57 casos positivos foram identificados, dos quais 35 foram identificados no aeroporto, 13 nos postos da rodoviária e nove no porto. Os tipos de exames realizados a partir de amostras para teste rápidos de antígeno e de RT-PCR, que permite o sequenciamento genético.

Segundo o diretor-presidente da FVS-RCP, Cristiano Fernandes, a iniciativa visa identificar casos positivos de Covid-19; interromper a cadeia de transmissão do novo coronavírus (SARS-CoV-2), além de identificar qual linhagem do vírus que causou a infecção.

Os técnicos da FVS-RCP abordam os passageiros que desembarcam na capital e oferecem o teste, que é gratuito e não obrigatório. Evelyn explica que existe uma resistência de alguns viajantes para a realização da testagem.

Sequenciamento - As amostras dos casos detectáveis são encaminhadas ao Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia), para realização do sequenciamento genético para identificação da variante dos passageiros contaminados. Todas as fichas de notificação são encaminhadas para a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus) para que seja realizado o monitoramento dos casos. A equipe dos postos de testagens é responsável pela inserção das fichas de notificação, preenchidas no local, ao sistema de notificação oficial do Ministério da Saúde.