Associação divulga carta contra fechamento dos Shoppings em Manaus

Manaus/AM - A Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) divulgou uma carta aberta nesta quarta-feira (23) contra o anúncio, na véspera das festas de fim de ano, do decreto estadual que determina o fechamento do comércio, a partir deste sábado (26) até 10 de janeiro de 2021 devido ao aumento de casos de Covid-19 no Amazonas.

O documento destaca que o setor “movimenta uma importante parcela do PIB” e que “gera mais de 52 mil empregos em sua cadeia, atuando com 10 shoppings” na capital amazonense. Além disso, a Abrasce enfatiza as medidas de segurança e afirma que “elaborou protocolos de operação, com orientações rígidas para garantir a saúde e segurança de todas as pessoas” que frequentam os estabelecimentos comerciais.

Ainda de acordo com o texto, a associação lamenta não ter sido convocada para a reunião entre os órgãos de controle para debater novas medidas a serem tomadas diante do cenário atual da pandemia do novo coronavírus no estado.

Leia o documento na íntegra;