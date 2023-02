Artistas de Parintins prensados por guindaste da Tom Maior são identificados

Manaus/AM - Os três artistas de Parintins que ficaram prensados por guindaste da escola de samba Tom Maior foram identificados, são eles Alexsandro Rodrigues, de 40 anos, Luan Souza, 22 anos, e Mateus Ribeiro, de 27 anos. O acidente aconteceu nesta quinta-feira (02) dentro do barracão da escola, em São Paulo.

Alexsandro sofreu fratura na perna e há suspeita dele ter fraturado na coluna, segundo informações preliminares. Luan passou por cirurgia no maxilar devido a um trauma no rosto e teve cinco dentes quebrados. Ainda conforme as informações, Mateus sofreu escoriações no braço e na perna, e já pegou alta médica.

Parte do galpão da Tom Maior foi interditado temporariamente para que o local passe por análise para identificar as causas do acidente.