Área desmatada é embargada e dono recebe multa de R$ 30 mil no Amazonas

Diante da situação, foram aplicados um termo de embargo e um auto de infração, com multa no valor valor R$ 30 mil.

De acordo com informações do relatório da ocorrência, no momento da chegada dos agente. foi constatada atividade de limpeza e plantação, mas não havia a licença ambiental para isso.

Manaus/AM - Um terreno localizado na estrada do município de Humaitá, foi embargado nesta quarta-feira (29), durante a operação Tamoiotatá pela Secretaria do Meio Ambiente (Sema).

