Aprovados no concurso do Idam serão convocados em abril

Manaus/AM - Cerca de 71 aprovados do cadastro de reserva no concurso do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), realizado em 2019, serão convocados em abril.

Esse número vai incrementar em 33% a força de trabalho em municípios do Amazonas. Essas vagas serão distribuídas entre o polo 1 (Rio Negro/ Solimões/ Alto Rio Negro); polo 2 (Médio/ Baixo Amazonas); polo 3 (Jutaí/Solimões/ Juruá/ Alto Solimões) e polo 4 (Madeira e Purus).

“Essa convocação começa a acontecer a partir do dia 2 de abril. Essas pessoas serão importantes para somar aos servidores que já estão na ativa e esses 71 representam um terço daqueles que foram aprovados no concurso público. Então é um reforço e tanto para a assistência técnica no estado do Amazonas”, disse o governador Wilson Lima.