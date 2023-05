Aprovados em concurso da defensoria tomam posse em Manaus

Manaus/AM - Os dois novos servidores aprovados em concurso público da Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) tomaram posse nesta terça-feira (02), em Manaus. Francisco Patrick Barbosa Chagas e Ivan Coutinho Vieira vão atuar nos municípios de Iranduba e Manicoré, respectivamente.

Aprovado para o cargo de analista jurídico na sede de Iranduba, Francisco Patrick Barbosa Chagas iniciou o seu discurso enfatizando a importância das mães no crescimento de cada indivíduo, em homenagem ao mês dedicado a elas. Ele também parabenizou a atuação da Defensoria no interior do Amazonas, destacando o acolhimento e a diversidade.

“Observo o empenho da Defensoria em assistir toda a sociedade. Eu me sinto representado e respeitado em minha essência pela instituição, que possui um viés plural. Desde o combate a LGBTfobia a inclusão de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), a pluralidade se faz presente aqui”, disse.

O servidor Ivan Coutinho Vieira, aprovado no cargo de assistente técnico administrativo em Manicoré, também agradeceu a oportunidade e afirmou que está feliz em poder fazer parte da Defensoria amazonense e poder contribuir com a população no interior.