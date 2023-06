Apple é condenada por venda casada de celular e carregador em Manaus

Manaus/AM - Por concluir que a Apple incidiu na prática proibida de venda casada, por comercializar um aparelho celular sem o carregador, o Juiz Antônio Carlos Marinho Bezerra Júnior, da 2ª Turma Recursal de Manaus determinou que seja efetuada, sem ônus à consumidora, a entrega do carregador de tomada do aparelho, fixando prazo para o cumprimento da decisão. Leia mais em Amazonas Direito.

