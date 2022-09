Após levar soco de prefeito, deputado diz que não reagiu para evitar tragédia no Amazonas

Manaus/AM - O deputado Roberto Cidade (União) se manifestou, nesta terça-feira (13), durante sessão da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), sobre o episódio da agressão que sofreu em Borba, após levar um soco do prefeito Simão Peixoto. Ele disse que poderia ter reagido e determinado ordem de prisão do prefeito, mas que preferiu não fazer para evitar uma tragédia.

“Se eu falo para minha segurança ir pra cima da segurança dele, alguém ia puxar uma arma, ia ser uma tragédia e a matéria hoje seria outra”, declarou Roberto Cidade. O deputado ainda citou que o prefeito estava rodeado por uns 15 seguranças armados e que não deveriam ter porte.

A agressão ocorreu no dia 2 de setembro, quando Roberto Cidade estava no município em comitiva com o governador Wilson Lima (União), durante agenda de campanha.

Durante a sessão, Cidade foi apoiado pelos colegas de plenário que repudiaram a agressão "covarde" de Peixoto. O deputado espera que o prefeito seja punido.