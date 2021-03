Após 11 dias, embarcação atraca no AM e 5 são diagnosticados com Covid

O barco foi abordado pela Polícia Civil Comunidade Caititu, na última quarta-feira (24), com 120 pessoas a bordo, e descumprindo o decreto que proíbe transporte terrestre e fluvial no estado desde o dia 12 de janeiro.

A defesa do dono do barco alegou que a viagem ocorreu porque alguns pacientes em tratamento de saúde em Manaus queriam retornar ao município. O homem assinou um termo de responsabilidade.

Manaus/AM - Após 11 dias à deriva no rio Juruá, a embarcação com mais de 100 passageiros que havia saído de Manaus, foi autorizada a atracar no município de Carauari.

